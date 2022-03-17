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    14:45, 17 Март 2022 | GMT +6

    Способы избежать осложнений после коронавируса назвал алматинский врач

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как избежать осложнений после коронавируса. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал врач общей практики городской поликлиники №36 города Алматы Рауан Нуркенов.

    По словам врача, в большинстве случаев коронавирус проходит в легкой форме, и люди могут даже не подозревать о наличии вируса в организме.

    «Врачи сейчас отталкиваются от результатов ПЦР-тестирования. Если же ПЦР-тест дает положительный результат, пациент незамедлительно переводится на самоизоляцию, проводятся работы с контактными лицами», - говорит он.

    Врач отметил, что у каждого человека индивидуальная иммунная система, и коронавирус переносится у всех по-разному.

    «Замечаются случаи, когда легкое течение коронавирусной инфекции после выздоровления показывает характер тригерного заболевания, что способствует выражению хронических заболевании, которых раньше не было на фоне перенесенного коронавируса . Такие случаи больше объясняются отягощенным анамнезом того или иного заболевания у родителей или родственников, которые могут начаться у пациента раньше»,- сказал он.

    Кроме того, врач заверил, что в большинстве случаев легко протекающий COVID-19 проходит без осложнении в случае правильного соблюдения самоизоляции и при правильном лечении.

    «По истечению трех месяцев после перенесенного коронавируса, государством предусмотрена реабилитация. Что способствует хорошему восстановлению в постковидный период. В план реабилитации входят физиолечение, солевые шахты, плавание и разного рода санаторно-курортные показания», - заключил врач.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Алматы
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