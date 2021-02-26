Способный уклоняться от действия вакцин новый штамм коронавируса выявили в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Согласно исследованиям ученых Калифорнийского технологического института и Колумбийского университета, мутация, которая содержится в новом штамме коронавирусной инфекции, позволяет ему уклоняться от действия иммунной системы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The New York Times.

Новый штамм коронавирусной инфекции, охвативший город Нью-Йорк, имеет компонент, который позволяет вирусу снизить эффективность вакцин.

Новый штамм B.1.526 был впервые обнаружен в городе в ноябре прошлого года. К середине февраля текущего года почти в каждой из четвертой последовательностей генома, зафиксированных в базе данных GISAID, содержался новый штамм вируса.

Исследования проводились учеными Калифорнийского технологического института и Колумбийского университета. Отмечается, что исследования не проходили экспертного обзора и не были опубликованы в научных журналах. Однако, согласно экспертам, последовательные результаты исследований показывают реальное распространение нового штамма вируса.

В данный момент ученые изучают генетический материал нового варианта вируса для наблюдения за его мутацией.

Учеными Калифорнийского технологического института был обнаружен рост распространения штамма вируса B.1.526 после сканирования сотни тысяч последовательностей генома вируса при помощи базы данных GISAID.

Был обнаружен рост двух мутацией E484K и S477N. Предполагается, что первый вид мутаций, замеченный в Южной Африке и Бразилии, позволяет вирусу уклоняться от действия вакцин, а второй влияет на то, насколько сильно вирус связывается с клеткой.

Сообщается, что к середине февраля доля геномов этих двух видов мутаций составила около 27% от всех зафиксированных в городе. На данный момент, оба вида мутаций объедены в группу варианта B.1.526.

Ученые из университетов предупредили власти города, а также центры по контролю и предотвращению распространения вируса.