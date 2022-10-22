Способные отличить COVID-19 от гриппа тесты начали использовать в Испании

МАДРИД. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Тесты на коронавирус, способные отличить ковид от гриппа, впервые поступили в испанские аптеки. Об этом в четверг сообщила газета El País, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

Прежде при подозрении на грипп либо коронавирус правильно поставить диагноз было трудно из-за практически одинаковых симптомов, поясняет газета. Медицинские наборы представлены в двух вариантах: требующие взятия одного или двух образцов биоматериала. Принцип работы не изменился - необходимо сделать мазок со слизистой, смешать его с реагентом и закапать полученную жидкость в специальное окошко. Результат появляется на дисплее прибора.

Медицинские эксперты предупреждают, что отрицательное значение необязательно означает отсутствие вируса в организме. Тест может показать ошибочный результат, если на момент взятия пробы инкубационный период заболевания еще не истек, либо концентрация вируса в организме небольшая, приводит издание слова представителя Испанского общества инфекционных заболеваний и клинической микробиологии.

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