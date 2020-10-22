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Способность шашбау предотвращать искривление позвоночника доказала казахстанская школьница

Автор:  
Багдат Хасенова
22 Октября 2020, 02:45
Способность шашбау предотвращать искривление позвоночника доказала казахстанская школьница

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Ученица 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления города Шымкента Асель Мусаева изучила механизм использования шашбау в профилактике искривления позвоночника и получила авторское право за успешную работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram НИШ.

В основу проекта Асель Мусаева взяла казахские национальные украшения шашбау и шолпы, которые способствовали красивой осанке юных степных красавиц, препятствовали появлению преждевременных морщин и улучшали кровообращение.

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Для обеспечения безопасности, доступности и комфорта при использовании в XXI веке автор модернизировала изделие, убрав некоторые части, в то же время применив широкий спектр материалов. В итоге модернизированное украшение поможет предотвратить нарушения в шейно-воротниковой зоне позвоночника, кроме того, будет способствовать снижению количества вегето-сосудистых заболеваний, отметили в школе.

Руководитель научного проекта - Жанна Дуйсенбиева.


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