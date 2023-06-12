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    17:05, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    Способ расчета акцизов на нефтепродукты может измениться в Казахстане

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    АСТАНА.КАЗИНФОРМ – В Казахстане может измениться способ расчета акциза на нефтепродукты. Такое предложение озвучил вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Акциз на нефтепродукты предлагается рассчитывать не на полную торговлю, а на розничную. Позвольте мне объяснить почему. Здесь только три региона с нефтеперерабатывающим заводом получат доход, если мы повысим ставку налога по нынешнему подходу - Шымкент, Павлодар, Атырау», - сказал Азамат Амрин, выступая на круглом столе на тему: «Актуальные вопросы налоговой политики и совершенствования налогового администрирования» в Сенате.

    По словам вице-министра, предлагаемый ими подход может увеличить доходы других регионов.

    «А если акциз ввести в розничную торговлю, то доходы получат и другие области. Ведь нефтепродукты продаются в розницу во всех регионах. С точки зрения справедливости, это, вероятно, будет правильным. Потому что ставка акциза выросла, от нее должны получать доход целые области», - добавил Азамат Амрин

    Ранее вице-министр национальной экономики РК сообщил, что налог на граждан, владеющих несколькими квартирами, может исчисляться из совокупной стоимости недвижимого имущества, находящегося во владении.


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