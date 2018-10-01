Споры с участием инвесторов передадут в суд Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По информации судьи специализированной судебной коллегии Верховного суда Жанны Ермагамбетовой, все судебные разбирательства с участием иностранных инвесторов перейдут на рассмотрение суду Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, на сегодняшний день по нормам процессуально-гражданского Кодекса судом города Астаны рассматриваются дела с участием инвесторов первой инстанции, в то время как Верховным судом рассматриваются дела с участием крупных иностранных инвесторов.

«Для удобства инвесторов, чтобы они знали в какой суд подавать иск, в рамках нового Административно-процедурно процессуального кодекса предполагается передать все споры с участием инвесторов суду города Астаны», - сообщила Ж. Ермагамбетова в кулуарах международной конференции «Механизмы разрешения инвестиционных и коммерческих споров в Казахстане и странах ОЭСР».

Форум организован Верховным судом РК и Страновой программой сотрудничества ОЭСР и Казахстана.

Кроме того, планируется открытие апелляции для споров с участием крупных инвесторов.

«На сегодняшний день апелляции для крупных инвесторов нет, Верховный суд рассматривает дела первой инстанции и сразу дела идут в кассацию», - пояснила Ж. Ермагамбетова.