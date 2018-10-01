Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 16 °С
Алматы: 16 °С
USD 368.70 EUR 423.53
RUB 5.57 CNY 53.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Споры с участием инвесторов передадут в суд Астаны

11 Октября 2018 13:12 123
Поделиться:
Споры с участием инвесторов передадут в суд Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По информации судьи специализированной судебной коллегии Верховного суда Жанны Ермагамбетовой, все судебные разбирательства с участием иностранных инвесторов перейдут на рассмотрение суду Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, на сегодняшний день по нормам процессуально-гражданского Кодекса судом города Астаны рассматриваются дела с участием инвесторов первой инстанции, в то время как Верховным судом рассматриваются дела с участием крупных иностранных инвесторов.

«Для удобства инвесторов, чтобы они знали в какой суд подавать иск, в рамках нового Административно-процедурно процессуального кодекса предполагается передать все споры с участием инвесторов суду города Астаны», - сообщила Ж. Ермагамбетова в кулуарах международной конференции «Механизмы разрешения инвестиционных и коммерческих споров в Казахстане и странах ОЭСР».

Форум организован Верховным судом РК и Страновой программой сотрудничества ОЭСР и Казахстана.

Кроме того, планируется открытие апелляции для споров с участием крупных инвесторов.

«На сегодняшний день апелляции для крупных инвесторов нет, Верховный суд рассматривает дела первой инстанции и сразу дела идут в кассацию», - пояснила Ж. Ермагамбетова.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Экономика, Суды, Астана,
Поделиться:

Автор:

Камила Амирова

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Архив