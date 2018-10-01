-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:57 112
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12:51 196
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:34 240
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Споры с участием инвесторов передадут в суд Астаны
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По информации судьи специализированной судебной коллегии Верховного суда Жанны Ермагамбетовой, все судебные разбирательства с участием иностранных инвесторов перейдут на рассмотрение суду Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По ее словам, на сегодняшний день по нормам процессуально-гражданского Кодекса судом города Астаны рассматриваются дела с участием инвесторов первой инстанции, в то время как Верховным судом рассматриваются дела с участием крупных иностранных инвесторов.
«Для удобства инвесторов, чтобы они знали в какой суд подавать иск, в рамках нового Административно-процедурно процессуального кодекса предполагается передать все споры с участием инвесторов суду города Астаны», - сообщила Ж. Ермагамбетова в кулуарах международной конференции «Механизмы разрешения инвестиционных и коммерческих споров в Казахстане и странах ОЭСР».
Форум организован Верховным судом РК и Страновой программой сотрудничества ОЭСР и Казахстана.
Кроме того, планируется открытие апелляции для споров с участием крупных инвесторов.
«На сегодняшний день апелляции для крупных инвесторов нет, Верховный суд рассматривает дела первой инстанции и сразу дела идут в кассацию», - пояснила Ж. Ермагамбетова.
- В бюджет Акмолинской области внесли изменения
- Право голоса собственников квартир предлагают определять по площади в РК
- Жакип Асанов предложил пять мер по улучшению судебной системы
- Владельцам нежилых помещений могут увеличить взносы на общедомовые нужды
- Инвестиции в сферу переработки в Казахстане за год выросли на 42%
- Популярные у казахстанцев авиамаршруты назвали в профильном ведомстве