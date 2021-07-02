Споры граждан с госорганами будут решаться через новый спецсуд в Костанае
Председатель Костанайского областного суда Анатолий Смолин, открывая мероприятие, подчеркнул, что для Казахстана это новая страница истории.
«Внедрение административной юстиции отвечает запросам общества и будет служить его интересам. В этом суде будут разрешаться споры, которые вытекают исключительно из публично-правовых отношений, где истцом обязательно является физическое или юридическое лицо, а ответчиком – государственный орган, должностные лица. Во всем мире административная юстиция играет ключевую роль и призвана защищать потенциально слабую сторону в спорах с органом власти», - резюмировал председатель суда.
Руководитель Администратора судов Сергей Леонов ознакомил с фронт-офисом и кабинетами, отметив при этом, что для нового суда созданы все условия для надлежащего и качественного отправления правосудия. В штате суда девять судей и 16 специалистов.
Стоит отметить, что создание таких судов в Казахстане связано с Указом Главы государства от 26 января 2021 года и главная их задача - защита прав граждан.