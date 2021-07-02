Споры граждан с госорганами будут решаться через новый спецсуд в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае открылся Специализированный межрайонный административный суд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель Костанайского областного суда Анатолий Смолин, открывая мероприятие, подчеркнул, что для Казахстана это новая страница истории.

«Внедрение административной юстиции отвечает запросам общества и будет служить его интересам. В этом суде будут разрешаться споры, которые вытекают исключительно из публично-правовых отношений, где истцом обязательно является физическое или юридическое лицо, а ответчиком – государственный орган, должностные лица. Во всем мире административная юстиция играет ключевую роль и призвана защищать потенциально слабую сторону в спорах с органом власти», - резюмировал председатель суда.

Руководитель Администратора судов Сергей Леонов ознакомил с фронт-офисом и кабинетами, отметив при этом, что для нового суда созданы все условия для надлежащего и качественного отправления правосудия. В штате суда девять судей и 16 специалистов.

Стоит отметить, что создание таких судов в Казахстане связано с Указом Главы государства от 26 января 2021 года и главная их задача - защита прав граждан.