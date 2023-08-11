Спортзалов нет в 23 школах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области в пяти средних и 17 основных школах отсутствуют спортзалы. Об этом сообщила руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Алена Мальгаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

А.Мальгаева проинформировала о результатах мониторинга, проведенного департаментом по поручению Министерства Просвещения РК.

Она отметила, что местные исполнительные органы создают необходимые условия для обеспечения безопасного пребывания детей в школах.

«Все школы оснащены видеонаблюдением. В 85% есть возможность проверки записей со сроком хранения информации не менее 30 суток. В 289, или 64% школ, видеонаблюдение подключено к ЦОУ полиции либо имеет выход в дежурные части территориальных ОВД. Положительна работа по оснащению спортивных залов школ спортивным оборудованием. Все школы области оборудованы теплыми санитарными узлами. Учащиеся обеспечены достаточным количеством учебной и художественной литературы», - проинформировала А.Мальгаева.

Однако в 23 школах нет спортивных залов, четыре полнокомплектных школы Петропавловска и несколько начальных школ районов не имеют столовых. Все школы обеспечили интернетом, но во многих скорость его низкая. Почти половина школ не имеют кабинетов физики, химии и биологии.

«По результатам мониторинга выявлено, что в 33% школ с момента открытия не проводились капитальные ремонтные работы. В 128-ми требуется ремонт отопительной системы. На конец июля в 43-х школах проводятся капитальные ремонтные работы. По состоянию на начало августа отставание от сроков сдачи объекта выявлено в неполной средней школе №31 Петропавловска и в Ломоносовской средней школе района им. Г.Мусрепова. В двух школах области - Донецкая средняя школа Тайыншинского района и Новосветловская средняя школа Айыртауского района - срок завершения работ - октябрь», - сообщила А.Мальгаева.

Она добавила, что с учетом опыта работы прошлых лет и рисков возможного незавершения ремонтных работ к 1-му сентября во всех школах разработали план мероприятий по недопущению срыва учебного процесса и обеспечения безопасного пребывания детей.

По информации пресс-службы акима области, на днях глава региона Айдарбек Сапаров проехал по школам Петропавловска. Проверял темпы ремонтных работ, состояние школ и благоустройство.

«Подрядчикам аким области поручил ускорить темпы работ. Особое внимание уделить благоустройству территорий школ и установке спортивны площадок. Глава региона поручил создать комиссии по проверке готовности школ по всей области, работы на объектах завершить до 25-го августа», - сообщили в пресс-службе.