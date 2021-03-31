Спортзалов не имеют две школы в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске две школы до сих пор не имеют спортивных залов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На общественном совете обсуждали проект по уточнению бюджета города. Одна из статей расходов предусматривает 4,3 млн тенге на разработку проектно-сметной документации спортзала. Две городских школы - №21 и №31 – до сих пор не имеют собственных спортивных залов.

Член общественного совета Павел Афанасьев поинтересовался, как планируют строить объекты, есть ли место под строительство на территории учебных заведений.

Представитель городского отдела образования пояснил, что на территории 31-й школы есть место под спортивный зал.

Ситуацию с другой школой прокомментировал заместитель акима Петропавловска Аскар Хабибулин.

«По 21-й школе решается вопрос. Рядом есть земельные участки казахской школы-интерната. Возможно, будем договариваться и строить на этом участке. Эта территория тоже относится к государственным землям», - пояснил А.Хабибулин.