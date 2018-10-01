Спортзал построил выпускник школы под Экибастузом

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Выпускник школы под городом Экибастуз выделил 35 миллионов тенге на строительство спортзала в школе, которую он закончил, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Строительство пристройки административного здания к Шидертинской основной школе этого села проведено подрядной организацией ТОО «Адастра» на сумму 55,4 миллиона тенге, - сообщили прессе в акимате Павлодарской области. - В рамках акции «Мектебіме тағзым», предусмотренной программой «Рухани жанғыру», типовой спортзал к административному блоку построен выпускником этой школы, депутатом городского маслихата, главой крестьянского хозяйства «Табыс» К.Алгамбаровым. Для его строительства им выделено 35 миллионов тенге».



Открыть школу в новом виде хотят в субботу. В ходе празднования второго рождения учебного заведения запланированы торжественное открытие школы, концерт, посадка деревьев и конно-спортивные национальные игры.



Отец спонсора строительства Кажибек Алгамбаров - ветеран Великой Отечественной войны. Он более 20 лет руководил этой школой. Теперь её присвоено имя Кажибека Алгамбарова.



«Школа рассчитана на 100 мест, на сегодня в ней обучается 53 учащихся и 20 воспитанников мини-центра, - дополнили в акимате области. - Село Зелёная роща расположено в Аккольском сельском округе, в котором проживают 352 жителей. В селе имеется 18 крестьянских хозяйств с общим поголовьем 9614 крупного и мелкого рогатого скота».



В самом селе Зелёная роща также работают клуб, библиотека, мечеть, фельдшерско-акушерский пункт и минифутбольное поле.