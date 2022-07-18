18 Июля 2022 02:18

Спортзал от Фонда «Қазақстан халқына» открыли в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Фонд «Қазақстан халқына» в партнерстве с общественным фондом «Батыр боламын!» открыли спортивный зал для детей в поселке Тасты Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в фонде, это первый зал, открытый в рамках благотворительного проекта «24 детских спортивных зала» и в рамках программы «100 детских спортивных залов» ОФ «Батыр боламын!».

«Главной целью проекта является повышение доступности детского спорта в отдаленных населенных пунктах страны либо сельской местности с низким уровнем доступности спорта для детей. Основная целевая аудитория проекта – дети в возрасте от 5 до 18 лет из малообеспеченных и многодетных семей с низким уровнем достатка», - сообщили организаторы.

В церемонии открытия приняли участие председатель правления ОФ «Қазақстан халқына» Болат Жамишев, аким Целиноградского района Акмолинской области Бахидбек Оспанбеков, руководитель управления физической культуры и спорта региона Асет Букубаев, генеральный секретарь Федерации настольного тенниса РК Данил Пак, председатель РОО «Казахстанский союз спортсменов» Азамат Карлыгашев, президент ОФ «Батыр боламын!» Арман Уахап, а также именитые спортсмены и общественные деятели Серик Сапиев, Мерей Акшалов и Сергей Цырульников.

Председатель правления ОФ «Қазақстан халқына» Б. Жамишев прибыл к месту открытия на велосипеде, преодолев путь в 50 км.

«Особенностью проекта по открытию благотворительных детских спортивных залов является не только создание условий для занятий спортом детей, но и нравственное воспитание будущих спортсменов в ходе посещения спортивных секций, пропаганда здорового образа жизни, ценностей дружбы, взаимопомощи, поддержки одноклубников. Помещение оборудовано тремя залами: для занятий боксом, теннисом, а также борьбой «қазақша күрес». Спортивному залу присвоено имя олимпийского чемпиона, чемпиона мира по борьбе в классическом стиле, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера КазССР Ж. Ушкемпирова», - добавили в ведомстве.

Фондом «Қазақстан халқына» оказана благотворительная помощь в виде закупа оборудования и спортивного инвентаря. Закуплены борцовские ковры и мешки, напольные покрытия, тренировочные манекены, ринг, а также гантели, боксерские перчатки, шлемы, кимоно, канаты, капы и многое другое. Также Федерация настольного тенниса РК оказала благотворительную помощь в оснащении теннисного зала.