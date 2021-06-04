Спортзал оборудовали в детском доме в Караганде
Спортивное оборудование подарил детскому дому благотворительный фонд «Батыр боламын».
«Нам привезли всё необходимое для занятий боксом и борьбой: маты, боксёрские груши и перчатки, шлемы, спортивные снаряды. Благодаря этому мы перепрофилировали тренажёрный зал. И теперь у детей стало больше возможностей для занятий спортом. Конечно, мы рады. Замечательный подарок для наших детей. Спорт у нас хорошо развит. А сейчас из-за пандемии вся основная жизнь проходит в стенах детского дома», – рассказала Гульмира Майкамбева, заместитель директора детского дома «Таншолпан».
Воспитанники «Таншолпана» являются неоднократными победителями и призёрами городских, областных и республиканских соревнований в различных видах спорта. Команды детского дома стали чемпионами Казахстана по футболу, велоспорту и настольному теннису.