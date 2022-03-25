Спортсмены стараются - Раушан Койшибаева о паралимпийцах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская паралимпийская спортсменка Раушан Койшибаева поделилась своими впечатлениями касательно прошедших в Пекине Паралимпийских игр, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По её словам, казахстанские спортсмены на правильном пути.

«На летних Паралимпийских играх в Токио казахстанские спортсмены выступили очень хорошо. Завоевали пять медалей. Три серебряных медали - в парадзюдо, одна «бронза» - по параплаванию и одна золотая медаль - по парапауэрлифтингу. Если говорить про зимние игры, то здесь идёт все стабильно. Как в Паралимпиаде 2018 года у нас была одна золотая медаль по лыжному спорту. А в последних зимних Паралимпийских играх завоевана одна бронзовая медаль по лыжному спорту. Спортсмены стараются. Думаю, они идут в правильном направлении. Надеюсь, что в будущих соревнованиях будет больше медалей. Будем готовиться, несмотря ни на что»,- сказала она.

Раушан Койшибаева - уроженка Кызылординской области. Воспитывает трех дочерей. Младшая дочь пошла по её стопам, занимается дзюдо.

Раушан считает, что стала призером Паралимпиады лишь благодаря поддержке мужа и близких родственников.

Раушан Койшибаева - многократная чемпионка Казахстана, рекордсменка Республики Казахстан. Серебряный призер чемпионата Азии 2015 года в Алматы. Серебряный призер чемпионата Азии 2018 года в Японии. Серебряный призер 2018 года Азиатских игр в Джакарте. Серебряный призер Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Победитель Кубка мира 2021 года в Грузии.

«Я всегда стараюсь не унывать и ходить с поднятой головой, несмотря ни на то что, у меня инвалидность. Хочу достойно прожить свою жизнь и идти вперёд. И в этом мне помогает спорт. Я очень горда, что подняла флаг страны на Паралимпийских играх. У меня были сильные соперники. Я - патриот своей страны. И хочу, чтобы наш Казахстан процветал и чтобы в этом паралимпийцы участвовали»,- сказала спортсменка корреспонденту агентства.

Действующая спортсменка поделилась, что в будущем хочет также работатьдля развития параспорта.

«Следующие летние Паралимпийские игры пройдут в 2024 году во Франции. Для участия в нём спортсменам необходимо пройти лицензионные игры. Я уже начала подготовку к чемпионату Азии, который пройдёт в июне в Корее. А также в октябре запланированы Азиатские игры в Китае. Эти игры являются отборочными соревнованиями для Паралимпийских игр 2024 года в Париже»,- подытожила спортсменка.