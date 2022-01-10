РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:35, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Спортсмены помогают патрулировать улицы в Кокшетау

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Спортсмены, отставные военные, представители партий, депутаты и просто неравнодушные граждане помогают акмолинским полицейским патрулировать ночные улицы областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам мастера спорта международного класса по боксу, заслуженного тренера РК и главного тренера РК по рукопашному бою, директора ОДЮСШ, депутата кокшетауского маслихата Мереке Джусупова, вместе с сотрудниками полиции в ночные рейды отправляются спортсмены, а также отставные военные, представители партий, депутаты и просто жители областного центра, которым небезразлична судьба своего родного города.

    «Каждый из наших спортсменов и тренеров добровольно решил принять участие в таких патрулированиях. Нам нужен покой в нашем городе. Все вместе мы патрулируем Кокшетау. Приходят и простые люди, которые хотят участвовать в обеспечении правопорядка. И это очень важно, что не только сотрудники полиции, но и гражданские помогают в таком деле», - поделился М. Джусупов.

    На патрулирование кокшетауцы выходят каждый вечер – приблизительно с 21.30 до двух часов ночи, по обстоятельствам. В рейдах участвуют более 100 спортсменов региона.

    «Были случаи за это время, когда задерживали ребят, нарушающих режим. Первые два дня были люди в нетрезвом состоянии, проводили с ними беседы», - отметил М. Джусупов.

    Как добавил заслуженный тренер, такое патрулирование улиц с участием гражданских лиц продолжится до окончания режима чрезвычайного положения.



    Теги:
    ЧП-2022 Волонтёрство Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:54
    Казахстанский борец Бекадил Шаймерденов стал серебряным призером Азиады
    Сегодня, 12:50
    Завершился прием документов для участия в Президентском молодежном кадровом резерве
    Сегодня, 12:45
    Бекадил Шаймерденов вышел в финал на Азиаде по борьбе куреш
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!