Спортсмены помогают патрулировать улицы в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Спортсмены, отставные военные, представители партий, депутаты и просто неравнодушные граждане помогают акмолинским полицейским патрулировать ночные улицы областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам мастера спорта международного класса по боксу, заслуженного тренера РК и главного тренера РК по рукопашному бою, директора ОДЮСШ, депутата кокшетауского маслихата Мереке Джусупова, вместе с сотрудниками полиции в ночные рейды отправляются спортсмены, а также отставные военные, представители партий, депутаты и просто жители областного центра, которым небезразлична судьба своего родного города.

«Каждый из наших спортсменов и тренеров добровольно решил принять участие в таких патрулированиях. Нам нужен покой в нашем городе. Все вместе мы патрулируем Кокшетау. Приходят и простые люди, которые хотят участвовать в обеспечении правопорядка. И это очень важно, что не только сотрудники полиции, но и гражданские помогают в таком деле», - поделился М. Джусупов.

На патрулирование кокшетауцы выходят каждый вечер – приблизительно с 21.30 до двух часов ночи, по обстоятельствам. В рейдах участвуют более 100 спортсменов региона.

«Были случаи за это время, когда задерживали ребят, нарушающих режим. Первые два дня были люди в нетрезвом состоянии, проводили с ними беседы», - отметил М. Джусупов.

Как добавил заслуженный тренер, такое патрулирование улиц с участием гражданских лиц продолжится до окончания режима чрезвычайного положения.



