1 Августа 2022 10:07

Спортсмены из 19 стран приняли участие в турнире по қазақ күресі в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Абайской области Нурлан Уранхаев посетил фестиваль искусства и спорта «Тұғыры биік Тарбағатай» в Аксуатском районе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В пресс-службе акима региона сообщили, что фестиваль стартовал с торжественной церемонии открытия в селе Аксуат медресе. К открытию приурочили областной конкурс чтецов Корана среди имамов. В рамках фестиваля прошла республиканская научно-практическая конференция к 330-летию Каракерей Кабанбай батыра.

Главным событием фестиваля стал международный турнир по қазақ күресі им. Ыргызбая Досканаулы, который ежегодно проходит в Аксуатском районе. Трехдневный турнир, вошедший в календарь Объединенного мира борьбы (UWW), в восьмой раз поднял свой флаг, объединяя борцов разных стран. В этом году в нем приняли участие спортсмены из 19 стран. Завершится фестиваль 140-километровой байгой. В числе мероприятий фестиваля: гранд-финал конкурса «Аssүl dombүra 2022», гала-концертом звезд казахстанской эстрады.





Фото пресс-служба акима области







