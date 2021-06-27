Спортсмены и работники организаций спорта столицы сдают тесты Первого Президента РК-Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan в честь 30-летия Независимости Казахстана стартовала сдача тестов Первого Президента Республики Казахстан-Елбасы. В них принимают участие столичные спортсмены, сотрудники Управления физической культуры и спорта столицы и городских спортивных организаций, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

В торжественном открытии мероприятия приняли участие вице-министр культуры и спорта РК Ерлан Кожаганов, руководитель Управления физической культуры и спорта города Самат Ергалиев и секретарь маслихата столицы Ерлан Каналимов.

«Президентские тесты проходят в Казахстане уже долгие годы. Главная их цель – здоровье нации. В этих тестах задействованы люди разного возраста, начиная от детей семилетних детей до людей старшего поколения. Это событие собрало немало участников и проходит с соблюдением всех необходимых санитарных норм», — сказал на открытии Ерлан Кожагапанов.

Среди участников президентских тестов есть титулованные спортсмены. Одна из них – двукратная чемпионка Азии по джиу-джитсу, чемпионка Европы и трехкратный призер чемпионата мира Галина Дуванова.

«Я впервые принимаю участие в тестах. Очень рада приглашению, это отличная возможность соревноваться по всем видам спорта. Такие события очень важны, потому что спорт — это здоровье, бодрость духа, хорошая физическая форма. Во время пандемии роль спорта возросла, в борьбе с болезнью большое значение имеет крепкая физическая подготовка. Я занимаюсь джиу-джитсу шестой год. Добиться успехов в спорте – значит прилагать много усилий к достижению цели, проводить многочасовые тренировки в зале», — говорит она.

Участники президентского зачета соревновались в 7 возрастных категориях — 18-23 года, 24-31 год, 32-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше. Всего же тесты сдают по 7 видам спорта: бег, прыжки в длину с места, подтягивание на перекладине, подъем груди из положения лежа, метание гранаты, стрельба и плавание из малой стволовой (пневматической) винтовки на 5 метров. Участников, выполнивших нормативы на президентском и национальном уровне физической подготовленности, наградят нагрудными знаками и удостоверениями специального образца, отмечают организаторы. Сдача президентских зачетов по летним видам спорта завершится в августе.

Цель мероприятия — развитие и популяризация президентского тестирования в регионах и спортивных клубах Казахстана; дальнейшее массовое развитие физической культуры и спорта, пропаганда президентских испытаний, физической подготовки населения и здорового образа жизни; подведение итогов работы организаций физической культуры и спорта по внедрению президентских испытаний, развитию физической подготовки населения.

Организаторами президентских тестов выступает Управление физической культуры и спорта города Нур-Султан и Дирекция по проведению спортивно-массовых мероприятий» акимата города Нур-Султан.

Мероприятия проводятся с соблюдением всех саннорм и требований.

Ссылка на видео: https://youtu.be/woyRvKyfbqE