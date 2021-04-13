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    21:22, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Спортсмены ФК «Тараз» встретились с молодежью

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ ­– В Таразе состоялась встреча игроков футбольного клуба «Тараз» с молодежью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе ФК «Тараз», встреча прошла на открытом воздухе в городском парке имени Кайрата Рыскулбекова.

    Защитник Елдос Ахметов и полузащитник Алишер Сулей рассказали ребятам о своей футбольной карьере, об игре в команде. Молодежь выразила поддержку клубу и поздравила с удачным стартом в чемпионате страны. Ребята просили рассказать свое видение о прошедшей игре с «Шахтером».

    «На этот матч наложила отпечаток другая встреча, - рассказал Елдос Ахметов. – Предыдущая игра с «Кайратом» придала уверенности команде и дала почувствовать свои возможности. И вдохновленная команда смогла столь ярко выступить в матче с «Шахтером».

    «Из-за полученной травмы я не смог принять участие в матче, - рассказал Алишер Сулей. – А переживать со скамейки запасных гораздо сложнее, чем на поле. Но ребята не подвели и показали острый атакующий футбол, добились нужного результата».

    Также игроки рассказали о подготовке к матчу с командой «Туран».

    «В Премьер-лиге нет слабых команд. И даже дебютанты сегодня на равных играют с лидерами. Вы знаете, что «Туран» уже отобрал очки у «Астаны», а это говорит о силе команды. У них очень хорошие игроки, которые имеют опыт выступлений в сильнейших лигах Казахстана и других стран. Так что будет нелегко, но мы надеемся на положительный для нас результат», - подытожил Алишер Сулей.


    Напомним, в четвертом туре Olimpbet чемпионата страны «Тараз» на своем поле обыграл «Шахтер» из Караганды с разгромным счетом 4:0. Таразцы начали матч с острых атак, выпустили ряд молодых игроков, которые не подкачали. Убедительная победа позволила таразцам на некоторое время стать единоличными лидерами казахстанской Премьер-лиги. Все голы забили легионеры, что говорит о точечной селекции клуба.

    А свою первую и важнейшую победу в чемпионате страны «Тараз» одержал, обыграв в гостях кызылординский «Кайсар» – 3:2. Основной костяк команды составляют воспитанники жамбылского клуба.


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