Спортсмены, артисты и молодежь столицы присоединились к челленджу «Посади свое дерево»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чтобы внести свой вклад в озеленение города и снижение уровня загрязнения воздуха, жители столицы запустили челлендж «Посади свое дерево». Инициативу поддержали активная молодежь Нур-Султана, известные спортсмены и артисты, сообщает официальный сайт городского акимата. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акимата г. Нур-Султана.

«Посади свое дерево» – это челлендж, призванный вдохновить жителей столицы сажать деревья по всему городу, во всех возможных местах. Эта проблема актуальна, так как уровень загрязнения воздуха растет день ото дня.

Свои деревья на территории столичного старого железнодорожного вокзала сегодня посадили около 20 активных молодых горожан, волонтеров, артистов, спортсменов. В их числе – Айтым Джакупов, Перизат Кайрат, Рустем Жугунусов, Асхат Нальшыбек и другие. Они передали челлендж своим коллегам по цеху.

«Я, Айтым Джакупов являюсь одним из основателей движения Street Workout в Казахстане. Для меня, как для спортсмена очень важно, чтобы в нашем городе было как можно больше зеленых мест, где есть возможность организовать пробежку на свежем воздухе. Также хотелось бы, чтобы как можно больше молодежи, спортсменов приняло участие в данном челлендже. Я поддерживаю челлендж «Посади свое дерево» и передаю его всем спортсменам Казахстана», – рассказал один из участников эстафеты Айтым Джакупов.

Популярный артист Рустем Жугунусов также поддержал «зеленую» инициативу.

«Во-первых, мы делаем это ради будущего поколения. В последующем будем вспоминать эти добрые дела, когда будем гулять здесь со своими детьми. Поэтому я, Рустем Жугунусов передаю челлендж «Посади свое дерево» своим коллегам по творческому цеху», – передал челлендж певец.

К челленджу сегодня присоединился и руководитель Клуба профессиональных единоборств Василий Тахтай:

«Каждый человек в этом мире должен оставить след после себя. Почему бы не посадить дерево. Это будет лучшая память. Сменяются поколения, а дерево растет, живет и дарит нам чистый воздух. Я, Тахтай Василий поддерживаю данный челлендж и передаю его своим коллегам».

Председатель городского филиала юношеского военно-патриотического движения «Жас Сарбаз» Асхат Налшыбек также призвал всю молодежь столицы и активных горожан присоединиться к челленджу «Посади свое дерево».

Стоит отметить, что во время мероприятия все участники соблюдали санитарные нормы и были обеспечены масками и перчатками.