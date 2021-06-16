Спортсмены Алматы рассказали о вакцинации против Covid-19
Артем Бурделев, нападающий хоккейного клуба «Алматы», отметил, что на его памяти не было стольких массовых отмен соревнований. «Мне кажется, весь спортивный мир еще не сталкивался с такими ограничениями. Если до пандемии наша команда тренировалась ежедневно, то из-за коронавируса мы попали в огромную пропасть. Пандемия приостановила весь тренировочный процесс, наверстать упущенное будет не просто, но благодаря вакцинации возможно снова вернуться к тренировкам без ограничений, снова видеть на трибунах болельщиков», - сказал спортсмен и призвал алматинцев объединиться в борьбе с вирусом.
«Самое сложное, что люди не могут стать единомышленниками, до сих пор остаются противники вакцинации, есть те, кто не носит маски, не соблюдает социальную дистанцию. Я вакцинировался не так давно и считаю, что это необходимая мера. Важно повысить свой иммунитет, сделать его готовым ко встрече с вирусом», - подчеркнул Артем Бурделев.
Он обратился к болельщикам, которые сегодня не имеют возможности приходить на соревнования. «Мы соскучились по вашей живой поддержке. Нам надо сплотиться, важно поскорее создать коллективный иммунитет, поэтому не стоит верить слухам о распространяемой дезинформации. Вы хотите от нас побед, тогда сделайте прививку и приходите на хоккей!», - сказал хоккеист.
Назым Кызайбай, заслуженный мастер спорта по женскому боксу, двукратный чемпион мира, сообщила, что начавшаяся в прошлом году пандемия помешала ей получить вторую лицензию для участия в Олимпиаде.
«Еще одним минусом стали закрытые залы, тренироваться приходилось дома. Ситуация изменилась в этом году. Как только в городе началась массовая иммунизация, я пошла и привилась от коронавируса. Все наши спортсмены сознательно отнеслись к вакцинации, не было принуждений, все понимали, что это необходимость, которая позволит сохранить здоровье, восстановить тренировочный процесс, увидеть в зале болельщиков. Нужно вакцинироваться ради окружающих, которые не обладают стойким иммунитетом к инфекции. Я вакцинировалась в числе первых боксеров, потому что это нокаут для COVID-19!», - заявила Назым Кызайбай.
Тамара Почекутова, мастер спорта международного класса по фехтованию, рассказала, что коронавирус не обошел стороной ее семью.
«Переболела вся моя семья. Возможно, и я была носителем вируса, но бессимптомно перенесла болезнь. Нелегко пережил болезнь мой дедушка, он длительное время находился на лечении в больнице. Ему 85 лет, и он выкарабкался, благодаря уходу врачей и иммунитету. Как только появилась вакцина, дедушка пошел и вакцинировался. Он сам принял это решение», - сказала Тамара.
Она пока не получила прививку от КВИ, но намерена это сделать в ближайшее время.
«Пока стою перед выбором, какую вакцину лучше получить. Это очень опасная болезнь, поэтому хочется обезопасить себя, родных. Не хочется бояться общаться с родными, хотелось бы видеть их здоровыми», - отметила Тамара Почекутова, подчеркнув, что вакцинация – это единственный способ войти в привычную тренировочную жизнь, ездить на соревнования, одерживать новые победы.
До самых важных соревнований осталось немного времени. Поэтому спортсмены Алматы получают прививки от КВИ уже сегодня. Можно присоединиться к ним. Для этого стоит обратиться в один из 208 прививочных пунктов мегаполиса. Они расположены в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города.
По состоянию на 14 июня вакцину в Алматы получили 345 465 человек. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 35 972 человека.