Спортсмены Алматы рассказали о вакцинации против Covid-19

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вакцинация от коронавируса имеет большое значение в преддверии Олимпийских игр. Даже один участник сборной с положительным тестом может поставить под угрозу выступление всей команды. Поэтому алматинские спортсмены-профессионалы массово прививаются от КВИ и рекомендуют так поступить всем горожанам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РСК Алматы.

Артем Бурделев, нападающий хоккейного клуба «Алматы», отметил, что на его памяти не было стольких массовых отмен соревнований. «Мне кажется, весь спортивный мир еще не сталкивался с такими ограничениями. Если до пандемии наша команда тренировалась ежедневно, то из-за коронавируса мы попали в огромную пропасть. Пандемия приостановила весь тренировочный процесс, наверстать упущенное будет не просто, но благодаря вакцинации возможно снова вернуться к тренировкам без ограничений, снова видеть на трибунах болельщиков», - сказал спортсмен и призвал алматинцев объединиться в борьбе с вирусом.

«Самое сложное, что люди не могут стать единомышленниками, до сих пор остаются противники вакцинации, есть те, кто не носит маски, не соблюдает социальную дистанцию. Я вакцинировался не так давно и считаю, что это необходимая мера. Важно повысить свой иммунитет, сделать его готовым ко встрече с вирусом», - подчеркнул Артем Бурделев.

Он обратился к болельщикам, которые сегодня не имеют возможности приходить на соревнования. «Мы соскучились по вашей живой поддержке. Нам надо сплотиться, важно поскорее создать коллективный иммунитет, поэтому не стоит верить слухам о распространяемой дезинформации. Вы хотите от нас побед, тогда сделайте прививку и приходите на хоккей!», - сказал хоккеист.

Назым Кызайбай, заслуженный мастер спорта по женскому боксу, двукратный чемпион мира, сообщила, что начавшаяся в прошлом году пандемия помешала ей получить вторую лицензию для участия в Олимпиаде.

«Еще одним минусом стали закрытые залы, тренироваться приходилось дома. Ситуация изменилась в этом году. Как только в городе началась массовая иммунизация, я пошла и привилась от коронавируса. Все наши спортсмены сознательно отнеслись к вакцинации, не было принуждений, все понимали, что это необходимость, которая позволит сохранить здоровье, восстановить тренировочный процесс, увидеть в зале болельщиков. Нужно вакцинироваться ради окружающих, которые не обладают стойким иммунитетом к инфекции. Я вакцинировалась в числе первых боксеров, потому что это нокаут для COVID-19!», - заявила Назым Кызайбай.

Тамара Почекутова, мастер спорта международного класса по фехтованию, рассказала, что коронавирус не обошел стороной ее семью.

«Переболела вся моя семья. Возможно, и я была носителем вируса, но бессимптомно перенесла болезнь. Нелегко пережил болезнь мой дедушка, он длительное время находился на лечении в больнице. Ему 85 лет, и он выкарабкался, благодаря уходу врачей и иммунитету. Как только появилась вакцина, дедушка пошел и вакцинировался. Он сам принял это решение», - сказала Тамара.

Она пока не получила прививку от КВИ, но намерена это сделать в ближайшее время.

«Пока стою перед выбором, какую вакцину лучше получить. Это очень опасная болезнь, поэтому хочется обезопасить себя, родных. Не хочется бояться общаться с родными, хотелось бы видеть их здоровыми», - отметила Тамара Почекутова, подчеркнув, что вакцинация – это единственный способ войти в привычную тренировочную жизнь, ездить на соревнования, одерживать новые победы.

До самых важных соревнований осталось немного времени. Поэтому спортсмены Алматы получают прививки от КВИ уже сегодня. Можно присоединиться к ним. Для этого стоит обратиться в один из 208 прививочных пунктов мегаполиса. Они расположены в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города.

По состоянию на 14 июня вакцину в Алматы получили 345 465 человек. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 35 972 человека.