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Спортсмены 4 стран принимают участие в турнире по тхэквондо в Семее

5 Ноября 2022, 02:37
Спортсмены 4 стран принимают участие в турнире по тхэквондо в Семее
5 Ноября 2022, 02:37

Спортсмены 4 стран принимают участие в турнире по тхэквондо в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Международный турнир по тхэквондо проходит в Семее. На татами выступают спортсмены из Казахстана, России, Кыргызстана и Монголии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.

Кроме того, в Абайской области проходит чемпионат Республики Казахстан по таэквондо I.T.F. В торжественном открытии принял участие первый заместитель акима области Айдын Каримов. В спортивном мероприятии принимают участие около 700 спортсменов из разных регионов страны.

В первый день спортсмены Абайской области завоевали 5 золотых медалей среди взрослых и 6 золотых медалей среди юниоров и девушек.


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