Спортсмен сборной Казахстана по фехтованию стал финалистом Гран-при в Венгрии

В столице Венгрии Будапеште проходит Гран-при по фехтованию на шпагах среди мужчин и женщин. В финал мужского турнира пробился казахстанский спортсмен Ерлик Сертай.

В групповом этапе фехтовальщик одержал шесть побед из шести и прошел в плей-офф. Затем Сертай выиграл еще пять встреч. В итоге Ерлик Сертай пробился в финал Гран-при.

В финале Сертай сразится с олимпийским чемпионом в командной шпаге из Венгрии Давидом Надем.

Ранее стало известно, что в Казахстане впервые пройдет этап Кубка мира по фехтованию на шпаге. Проведение этапа Кубка мира в Астане подтверждает международную репутацию Казахстана как надежной площадки для проведения крупных спортивных мероприятий и способствует укреплению позиций страны в мировом спортивном сообществе.