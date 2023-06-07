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Спортсменка Вооруженных сил РК стала победителем этапа Кубка Европы по подводному ориентированию

Редактор:  
Гульмира Байзакова
7 Июня 2023, 20:51
Спортсменка Вооруженных сил РК стала победителем этапа Кубка Европы по подводному ориентированию Фото: gov.kz

ЗАНДЕРСДОРФ. КАЗИНФОРМ - Международные состязания прошли в германском городе Зандерсдорф. В них приняли участие 65 спортсменов из 5 стран. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В подводном ориентировании по карте армейская спортсменка Шахноза Курбанова завоевала золотую медаль. В эстафете на 200 метров с участием четырех пловцов она удостоилась «серебра».

Заключительный этап Кубка Европы пройдет с 9 по 11 июня в Чехии.

«Это первое в сезоне состязание по подводному ориентированию. Считаю, что мои ученики в полной мере проявили свои возможности», – дал оценку результатам заслуженный тренер Республики Казахстан по подводному плаванию Валерий Васильев.

Это не первая победа армейской спортсменки. Кандидат в мастера спорта по баскетболу, мастер спорта международного класса по подводному плаванию Шахноза Курбанова – серебряный призер чемпионата Европы по подводному ориентированию 2012 г. (Испания), бронзовый призер чемпионата мира 2013 г. (Россия), серебряный призер чемпионата мира 2015 г. (Чехия).

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