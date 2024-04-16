Спортсмены из трех стран оспорили призовые места на турнире по джиу-джитсу в Алматы

В Алматы состоялся крупный международный турнир по джиу-джитсу, посвящённый памяти видного государственного деятеля Динмухамеда Кунаева. В соревнованиях приняли участие более 1100 спортсменов разных возрастных категорий из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, передаёт корреспондент агентства Kazinform

По словам президента федерации джиу-джитсу города Алматы Руслана Идрисова, этот вид спорта в Казахстане стремительно прогрессирует и пользуется огромной популярностью.

- Джиу-джитсу в нашей стране по праву считается одним из наиболее динамично развивающихся видов единоборств. Благодаря высоким достижениям наших соотечественников на официальных соревнованиях с нами считаются и признают в мире. В первую очередь это заслуга специалистов и родителей атлетов. Турнир памяти Динмухамеда Кунаева являлся подготовительным этапом к чемпионату Азии, который в скором времени пройдёт в Абу-Даби. По итогам завершившегося турнира тренерский штаб с формирует национальную сборную и ребята начнут планомерно готовиться к континентальному старту и чемпионату мира, - сказал Руслан Идрисов.

По его словам, в спорте всегда сложно удержать завоеванные позиции.