Спортсмены из трех стран оспорили призовые места на турнире по джиу-джитсу в Алматы
В Алматы состоялся крупный международный турнир по джиу-джитсу, посвящённый памяти видного государственного деятеля Динмухамеда Кунаева. В соревнованиях приняли участие более 1100 спортсменов разных возрастных категорий из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, передаёт корреспондент агентства Kazinform
По словам президента федерации джиу-джитсу города Алматы Руслана Идрисова, этот вид спорта в Казахстане стремительно прогрессирует и пользуется огромной популярностью.
- Джиу-джитсу в нашей стране по праву считается одним из наиболее динамично развивающихся видов единоборств. Благодаря высоким достижениям наших соотечественников на официальных соревнованиях с нами считаются и признают в мире. В первую очередь это заслуга специалистов и родителей атлетов. Турнир памяти Динмухамеда Кунаева являлся подготовительным этапом к чемпионату Азии, который в скором времени пройдёт в Абу-Даби. По итогам завершившегося турнира тренерский штаб с формирует национальную сборную и ребята начнут планомерно готовиться к континентальному старту и чемпионату мира, - сказал Руслан Идрисов.
По его словам, в спорте всегда сложно удержать завоеванные позиции.
- Поскольку наша страна является одним из лидеров мирового джиу-джитсу, то на встречи с казахстанцами оппоненты выходят с запредельным настроем. Хотелось бы отметить лидеров команды, которые в очередной раз подтвердили свой высокий уровень. Это Нуртилек Маршалхан, Умар Калкабай, Шынгыс Аблюкат, Салимова Малика, Ерболатулы Альислам, Амангельды Абылай, Ерлепес Ерназар, Серик Джамиля, Айткали Абылай, Жарылкасын Камшат, Бакберген Райан, Ерланкызы Каусар, Дифу Максим, Нуркен Адэлина, Жамалбек Шермат. Уверен, каждый из этих ребят при должном настрое и качественной подготовке способны конкурировать с мировыми лидерами и бороться за призовые места престижных состязаний, - сказал глава алматинской городской федерации джиу-джитсу.