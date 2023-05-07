Спортсмен Вооруженных сил Бауыржан Абдыхаим установил рекорд, пробежав 500 км за 5 дней

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Марафонец, военнослужащий Центрального спортивного клуба Министерства обороны ефрейтор Бауыржан Абдыхаим пробежал 500 км километров за пять дней, преодолев расстояние от поселка Акжал Карагандинской области до столицы. Свой ультразабег он посвятил Дню защитника Отечества и Дню Победы.

С выдающимся спортивным достижением Бауыржана Абдыхаима от имени министра обороны поздравил его заместитель генерал-лейтенант Султан Камалетдинов. Как отметили организаторы мероприятия, подобный забег в таких временных рамках в Казахстане совершен впервые.

Прибыв в столицу по карагандинской трассе и проследовав по проспекту Абылай-хана, улицам Сарайшык и Туркестан, спортсмен финишировал у административного здания Министерства обороны, где его встретили бурными овациями.

В торжественной встрече Бауыржана Абдыхаима приняли участие около 500 человек. Среди них военнослужащие Акмолинского гарнизона, представители Спортивного комитета – Центрального спортивного клуба, воспитанники Военного колледжа имени Сагадата Нурмагамбетова и военно-патриотического движения «Жас сарбаз».

Легкоатлет Бауыржан Абдыхаим призвал молодежь заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, подчеркнув, что спорт не только дает физическую закалку, но и укрепляет силу воли, воспитывает бойцовский характер.

«Это не только моя победа, но и всех моих коллег, родных, друзей, которые в эти дни были рядом, поддерживали меня морально. И я сделал все для того, чтобы оправдать их доверие и ожидания. Конечно, было нелегко, но я доказал, что если настойчиво стремиться к поставленной цели, то будет и результат», – сказал рекордсмен.

Вместе с марафонцем, для поддержания единого темпа, попеременно бежали двое военнослужащих войсковой части 61993 – капитан Асылбек Адеитов и ефрейтор Бекзат Сейтжан.

Бауыржан Абдыхаим – уроженец села Караконыр Туркестанской области. Он проходит службу в комендантском взводе Центрального спортивного клуба Министерства обороны.

В этом году во время празднования Наурыза в Алматы он поднял 50-килограммового барана 2050 раз, побив собственный рекорд.

Представитель Книги рекордов Казахстана подтвердил уникальность забега спортсмена и внесение этого события в их издание. Теперь военнослужащий Бауыржан Абдыхаим намерен подать заявку на фиксацию мирового рекорда.