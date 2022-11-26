Спортсмен клуба Минобороны РК стал победителем турнира ММА

26 Ноября 2022, 20:21

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спортсмен Центрального спортивного клуба Министерства обороны Казбек Сагын стал чемпионом турнира по смешанным единоборствам Naiza 48, который прошел в Актобе в рамках спортивной недели Naiza sport week, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В главном бою турнира армейский спортсмен победил британца Джона Шинка удушающим приемом во втором раунде.

«Испытываю непередаваемые чувства. Для меня это огромное событие. У соперника были плотные удары. Он очень хорошо держался в стойке, поэтому пришлось его перевести в партер. Выражаю признательность коллегам по Центральному спортивному клубу за поддержку и благодарен армейскому спорту, который стал основой для моих сегодняшних достижений», – поделился впечатлениями после успеха Казбек Сагын.

Эта победа стала четвертой в карьере армейского спортсмена в ММА, где он выступает без поражений.