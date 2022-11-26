Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Спортсмен клуба Минобороны РК стал победителем турнира ММА

26 Ноября 2022, 20:21
Спортсмен клуба Минобороны РК стал победителем турнира ММА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спортсмен Центрального спортивного клуба Министерства обороны Казбек Сагын стал чемпионом турнира по смешанным единоборствам Naiza 48, который прошел в Актобе в рамках спортивной недели Naiza sport week, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В главном бою турнира армейский спортсмен победил британца Джона Шинка удушающим приемом во втором раунде.

«Испытываю непередаваемые чувства. Для меня это огромное событие. У соперника были плотные удары. Он очень хорошо держался в стойке, поэтому пришлось его перевести в партер. Выражаю признательность коллегам по Центральному спортивному клубу за поддержку и благодарен армейскому спорту, который стал основой для моих сегодняшних достижений», – поделился впечатлениями после успеха Казбек Сагын.

Эта победа стала четвертой в карьере армейского спортсмена в ММА, где он выступает без поражений.

Фото: пресс-служба Минобороны РК
Теги:
Новости по теме
ЧМ-2022: Австралия выиграла Тунис и продолжит борьбу за выход в плей-офф
Более 2600 солдат приняли присягу в региональных командованиях
ЧМ-2022: ничья с США позволила Англии остаться на первой строчке
Читайте также
Саудовская Аравия уступила Польше на ЧМ-2022
ЧМ-2022: Австралия выиграла Тунис и продолжит борьбу за выход в плей-офф
Обзор мундиаля. 26 ноября
Казахстанский теннисист обыграл победителя Almaty Challenger 2018
Аргентина - Мексика: где смотреть трансляцию матча ЧМ-2022 по футболу
Более 2600 солдат приняли присягу в региональных командованиях
Казахстанка завоевала «золото» на юниорском этапе Кубка мира по конькобежному спорту
В список лучших боксеров-средневесов вошли Геннадий Головкин и Жанибек Алимханулы
Новости партнеров
Популярное
1 Теннисист из Казахстана сотворил сенсацию и вышел в полуфинал турнира в Италии
2 Штормовое предупреждение объявили синоптики в 20 регионах Казахстана
3 Казахстан выиграл «золото» молодежного чемпионата мира по боксу
4 Как проходит «обкатка танками» солдат в казахстанской армии
5 Сегодня состоится церемония инаугурации Президента Касым-Жомарта Токаева в Астане

Лента новостей