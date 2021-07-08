ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Спортсмен избил 17-летнего подростка в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

6 июля в участковый пункт полиции одного жилого комплекса поступило сообщение от жителей о том, что в одном из дворов многоэтажек происходит драка. Оперативно прибыв по указанному адресу, полицейские на месте задержали 18-летнего спортсмена, увлекающегося единоборствами, временно снимающего жилье в жилом комплексе. Рядом с ним находился избитый 17-летний юноша, приехавший из Туркестанской области, нуждающийся в медицинской помощи. Стражи порядка, вызвав потерпевшему скорую помощь, занялись разбирательством.

Правоохранители в ходе досудебного расследования установили, что между ребятами произошел конфликт. Один в шутку задел другого, а тот, обидевшись, оскорбил его мать. В результате из-за неосторожно брошенных плохих слов, избитый несовершеннолетний с телесными повреждениями попал в больницу, а второй молодой человек находится под следствием.

Учитывая, что избиение произошло в общественном месте, где гуляли много детей с родителями, данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 293 ч. 1 УК РК «Хулиганство».



