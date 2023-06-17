Спортсмен из Узбекистана пробежал марафон по дну Аральского моря

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в честь Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой по дну Аральского моря прошёл забег с дистанцией более 40 км, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана, спортсмен и организатор массовых забегов Андрей Куликов преодолел Aral Eco Marathon с дистанцией 42 км 195 м по дну Аральского моря. Прямая трансляция забега велась на канале ведомства в Youtube.

Главной цель забега - привлечь внимание мирового сообщества к экологическим проблемам данного региона и вдохновить всех на активные действия для сохранения нашей планеты.

«Чтобы действительно и по-настоящему ощутить эту экологическую катастрофу, опустынивание региона Аральского моря, здесь нужно побывать», - сказал спортсмен после забега.