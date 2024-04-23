Спортсмен из Темиртау стал чемпионом Азии по гребле

Представитель школы высшего спортивного мастерства Карагандинской области Виктор Степанов победил на чемпионате Азии по гребле на байдарке и каноэ. Спортсмен показал лучший результат на каноэ на дистанции 200 метров. Континентальное первенство прошло в Токио, передает корреспондент агентства Kazinform.

Воспитанник темиртауской школы олимпийского резерва по гребле Виктор Степанов в 2022 году стал легендой казахстанского спорта. Тогда 24-летний парень из города металлургов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира. Впервые в истории Карагандинской области, второй раз в истории независимого Казахстана.

В апреле были еще одни значимые соревнования для гребцов. В Корее состоялась квалификационная регата и Кубок Азии по академической гребле.

Золото завоевали спортсменки областной специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва им. А. Молдагуловой (темиртауский филиал) — Мелани Жакупова, Элизавета Шлейн, Валентина Волкодавова и Екатерина Носкова.

Представители школы высшего спортивного мастерства Карагандинской области заняли третье место. Бронзовыми призерами стали Бапан Асханбек, Алексей Красновский, Александр Афанасьев и Иван Матвиенко.