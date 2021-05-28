Спортсмен из Нур-Султана победил на турнире по каратэ в Болгарии

СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - В столице Болгарии состоялся традиционный профессиональный вечер каратэ «Senshi» по киокушинкай каратэ. Спортсмен из Нур-Султана Алишер Карменов стал победителем турнира в своей весовой категории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В соревнованиях приняли участие двадцать лучших спортсменов из тринадцати стран мира. Алишер Карменов из Нур-Султана оказался лучшим в весовой категории до 65 кг, одолев двукратного чемпиона Украины Артема Веклич. Поединок длился три раунда, решением судей столичный спортсмен одержал победу, завоевав пояс «Senshi».

«Это мой второй бой на профессиональном вечере по каратэ. В первом я победил спортсмена из Армении, трехкратного чемпиона мира Артура Арушаняна. И в этом году одержал победу над украинским спортсменом. Я вложил все свои силы в подготовку к этому турниру и вот одержал победу, чему я очень рад. Теперь моя цель - победить на предстоящем чемпионате Европы и поднять флаг нашей страны еще раз», - сказал чемпион мира по каратэ Алишер Карменов.