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Спортсмен из Актау стал серебряным призером теннисного турнира в Нур-Султане

Автор:  
Аружан Саптарова
11 Марта 2022, 13:07
Спортсмен из Актау стал серебряным призером теннисного турнира в Нур-Султане

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 21-летний актауский теннисист Бейбит Жукаев занял второе место в индивидуальных и парных соревнованиях в столице, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Турнир ITF World Tennis Tour M25 проходил с 28 февраля по 6 марта в теннисном центре «Даулет», его призовой фонд составил 25 тысяч долларов США.

В 1/2 финала наш спортсмен одержал победу над сербом Хамадом Меджедовичем. Результат встречи - 7:6 (7:2), 7:6 (7:3).

В финале актауский теннисист встретился с россиянином Алибеком Качмазовым и проиграл со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:7 (4:7). В этом же турнире Бейбит Жукаев в паре с земляком Тимуром Хабибулиным уступили белорусу Ивану Лутаревичу и украинцу Владиславу Манафову. Счет встречи 4:6, 0:6.

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Но благодаря выходу в финал домашнего турнира, воспитанник школы тенниса города Актау поднялся в рейтинге АТР на 597-е место.

Напомним, что в феврале этого года Бейбит Жукаев впервые в своей спортивной карьере выступил на взрослом чемпионате страны.

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