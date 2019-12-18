Спортсмен должен быть кристально чист – Государственный тренер

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственный тренер РК по конькобежному спорту Кенжеш Сарсекенова высказалась по поводу подписанного Главой государства Закона, ужесточающего наказание за применение допинга в спорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Спортсмен должен быть кристально чист. Если спортсмены всего мира не будут применять допинг и будут на честных состязаниях выявлять лучшего – вот это и есть настоящий спорт. Спортсмены нашего поколения добивались побед благодаря чисто своей силе. В молодости мы не употребляли никаких витаминов. Даже если спортсмен путем допинга добился успеха и это осталось незамеченным, это тоже не есть хорошо. Поэтому совесть спортсмена должна быть чиста», - сказала Кенжеш Сарсекенова в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

Спортсменка рассказала историю, которую ей самой пришлось пережить.

«В 1993 году я поехала на соревнования в Нью-Йорк. Тогда я простыла и заболела. Я пошла в супермаркет и купила лекарства от жара и от насморка. Во время проверки спортсменов специалисты увидели, что я болею и не очень хорошо себя чувствую. У меня спросили, принимала ли я какие-либо лекарства. Я призналась, что принимала, и показала коробки. Они успокоились только после того, как увидели упаковки. Оказывается, в лекарствах были компоненты, которые могли вызвать спор. То есть, спортсменам необходимо быть очень внимательными. Ведь спортсмены тоже люди, они не из железа. В случае заболевания необходимо сразу же обратиться к врачам и тренеру. Надо всё согласовывать», - говорит К. Сарсекенова.





По словам тренера, Национальный антидопинговый центр уведомляет тренеров и спортсменов о том, какие лекарства можно употреблять, а какие нет.

«Если в структуре лекарства окажется хотя бы 00,1 грамма мельдония, то это уже представляет угрозу для будущего спортсмена. В областях все тренеры должны работать по этому списку. Необходим контроль. Один необдуманный шаг может представлять большую угрозу для будущего спортсмена», - добавила тренер.

Отметим, что Кенжеш Сарсекенова является участницей двух зимних Олимпиад: первой в 1994 году, в норвежском Лиллехаммере, второй в 1998 году, в японском Нагано. Завершила карьеру в 1999, в 27 лет, после участия в Зимних Азиатских играх. Является двукратным чемпионом мира.