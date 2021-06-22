Спортплощадки открывают в горняцком городе Жанатасе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Сарысуском районе Жамбылской области появилась еще одна футбольная площадка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в региональной службе коммуникаций Жамбылской области, всего для занятий молодежи спортом в городе Жанатасе работают 52 спортивных объекта, в шести микрорайонах введены в эксплуатацию площадки для мини-футбола. В 2020 году в трех микрорайонах были сооружены площадки стрит воркаута.

В этом году во всех микрорайонах горняцкого города Жанатаса начато сооружение 20-ти летних площадок для занятий на тренажерах. На настоящий момент уже передано в пользование десять из них.

Помимо этого, начато строительство шести мини-футбольных площадок в 4-м и 6-м микрорайонах Жанатаса.

Отмечается, что все эти новшества имеют цель привлечь жамбылскую молодежь к ведению здорового образа жизни.

Напомним, более чем полувековой юбилей позади у города Жанатаса, расположенного в Сарысуском районе Жамбылской области. Город впервые появился на географической карте в 1969 году с началом активного освоения Каратау-Жанатасского фосфоритового бассейна. Буквально за несколько месяцев были построены жилые микрорайоны и корпуса промышленных предприятий. Каждый житель этого молодого города был обеспечен работой, жильём и всеми социальными благами. В 90-е годы, после разрыва экономических связей и упадка градообразующего химического предприятия, город вошел в число депрессивных.

Однако сегодня город горняков Жанатас и в целом Сарысуский район находятся на подъеме. Реализация госпрограммы по развитию моногородов, приход международной минерально-химической компании «ЕвроХим» с крупнейшим проектом горнорудного комплекса, социальная ответственность отечественной компании «Казфосфат» – всё это в целом позволило вдохнуть жизнь в город горняков.