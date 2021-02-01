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    18:00, 31 Январь 2021 | GMT +6

    Спорткомплексы надо использовать рационально - Алтай Кульгинов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов рассказал об отремонтированных спортивных объектах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султан.

    «Для развития и приобщения горожан к массовому спорту строим парки, скверы, дворы, новые спортивные комплексы. У нас даже появился свой спортивный кластер. Спортивные учреждения не должны быть задействованы только для проведения профессиональных игр и выступлений, но и для тренировки наших детей. Это им придаст ещё больший стимул. Ведь они, зная, что занимаются на профессиональной площадке, где тренируются известные спортсмены, будут еще больше прикладывать усилий», - рассказал градоначальник на своей странице в Instagram.

    Так, на стадионе «Астана Арена» постелили газон, соответствующий стандартам FIFA, модернизировали дренажную и ирригационную системы, отремонтировали раздевалки. Алтай Кульгинов подчеркнул необходимость рационального использования пустующих помещений спортивных учреждений. Поэтому на базе «Астана Арена» открыли зал боевых искусств. В нем можно будет заниматься 8 видами спорта - панкратион, джиу-джитсу, самбо, каратэ, борьба, кикбоксинг и т.д.

    «Кроме того, отремонтировали надувной футбольный корт (ул. Жирентаева 15, Б, район Алматы). Там мы полностью заменили само футбольное поле и манеж, который давно пришёл в негодность. Также провели текущий ремонт раздевалок и здания. Кроме того, передали дополнительный инвентарь детско-юношеской спортивной школе по велоспорту и сборной команде по стрельбе. Будем и дальше поддерживать наши детско-юношеские спортивные школы, федерации, и создавать условия для приобщения горожан к массовому спорту», - заключил аким.

    Фото: Александр Куприенко


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