Спорткомплекс «Тарлан» в Жамбылской области вернули в госсобственность

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Физкультурно-оздоровительный комплекс «Тарлан» в городе Шу Жамбылской области передан на баланс районной спортивной школы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спортивный комплекс «Тарлан», в открытии которого в 2017 году участвовали олимпийские чемпионы Серик Сапиев и Данияр Елеусинов, Казахстанская федерация бокса передала на баланс детско-юношеской спортивной школы по боксу и игровым видам спорта №37.

На торжественном мероприятии исполнительный директор Казахстанской федерации бокса Маратбек Мыктыбеков официально вручил символический ключ от объекта заместителю руководителя управления физической культуры и спорта акимата области Нуржану Жолдасбекову.

Аким района Бакытжан Жанибеков поблагодарил руководство Казахстанской федерации бокса, отметив, что тренеры и спортсмены, ранее работавшие в спорткомплексе, будут и дальше здесь работать.

Двухэтажное здание ФОКа расположено на участке площадью в 1 гектар и состоит из спортивного блока и общежития на 21 место.

В спорткомплексе несколько спортивных залов - греко-римской борьбы, бокса, дзюдо, тяжёлой атлетики, таэквондо, тренажёрный зал. Комплексный подход к организации тренировочного процесса стал возможен благодаря консолидации спортивных федераций под эгидой Конфедерации единоборств и силовых видов спорта.

Кроме того, имеются душевые, инвентарные, методические кабинеты, бассейн, комнаты отдыха и многое другое. На прилегающей территории есть площадки для мини-футбола и отдыха.

Как ранее сообщалось, 19 октября 2017 года в городе Шу Жамбылской области Казахстанская федерация бокса открыла новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Тарлан». Это был первый ФОК, построенный в районном центре Жамбылской области полностью на средства Казахстанской федерации бокса в рамках программы развития спортивной инфраструктуры регионов. Все «Тарланы» возведены по специальному базовому проекту, который можно легко трансформировать в зависимости от условий региона.