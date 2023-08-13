Спорткомплекс стоимостью 735 млн тенге построили в костанайском селе

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В селе Аманкарагай Костанайской области торжественно открыт новый спорткомплекс стоимостью 735 миллионов тенге. Сделал такой подарок сельчанам АО «Самрук-Қазына», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на корпоративную службу Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust».

В торжественном мероприятии принял участие глава Фонда Нурлан Жакупов и аким области Кумар Аксакалов.

Гости пообщались с юными спортсменами, ветеранами и жителями села. Единый благотворительный оператор группы компаний АО «Самрук-Қазына» - Фонд «Samruk-Kazyna Trust» уделяет особое внимание социальным проектам в сферах здравоохранения, образования, культуры, массового спорта, а также поддержке социально-уязвимых категорий граждан.

«Все мы помним, как год назад в Аулиекольском районе горели леса. И в критический момент казахстанцы бросили все силы, чтобы помочь пострадавшим. Наш Фонд также оказал помощь соотечественникам. После определения размера нанесенного ущерба и существующей необходимости для населения поселка, мы незамедлительно начали строительство спортивного сооружения, и сегодня с радостью передаем его жителям Аманкарагая», - сказал председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов.

Новый спорткомплекс будет служить для проведения спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий по волейболу, баскетболу, бадминтону, настольному теннису, борьбе.

Двухэтажное сооружение площадью более 1000 квадратных метров оборудовано трибуной на 100 зрительских мест, местами для хранения спортивного инвентаря, помещениями для тренеров и охранников, раздевалками, душевыми, а также качественным напольным покрытием. Здесь также предусмотрены система эвакуации на случай ЧС, медицинский пункт, помещения для персонала и тренажерный зал.

«Группа компаний «Самрук-Қазына» профинансировала строительство многопрофильных спортивных комплексов в с. Аманкарагай, который мы открываем сегодня, и в поселке Денисовка, который планируем открыть до конца года. Поздравляю жителей Аулиекольского района с сегодняшним радостным событием!», - сказал аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

В ходе мероприятия Аулиекольской районной центральной больнице были переданы ключи от оснащенного специальным оборудованием по спасению жизни пациентов при транспортировке в больницу реанимобиля класса «С».

Согласно данным Фонда, в рамках благотворительной деятельности «Самрук-Қазына», через фонд «Samruk-Kazyna Trust» в Костанайской области в 2019-2023 годах реализовано 12 проектов на общую сумму 1,6 млрд тенге. В их числе установка универсальных спортивных и игровых площадок, открытие инклюзивных образовательных и реабилитационных центров, кабинетов психолого-педагогической коррекции, а также строительство спортивного комплекса на основе воздухоопорных сооружений и другие.