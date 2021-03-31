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    10:04, 31 Март 2021 | GMT +6

    Спорткомплекс «Халык Арена» расконсервирован под ковидный госпиталь в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы спорткомплекс «Халык Арена» расконсервирован под ковидный госпиталь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Халык-Арену расконсервировали. Туда, в рамках эшелонирования МО, доставляют пациентов (с КВИ - прим.ред.) со средней степенью тяжести. На утро там было 18 человек. Такое решение принято в рамках борьбы с нераспространением коронавирусной инфекции среди населения мегаполиса», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

    В спорткомплексе развернуто 1000 мест.

    «Изначально, там были созданы все условия для оказания медицинской помощи больным с КВИ. Поставлено современное оборудование, койкоместа соответствуют всем требованиям лечения данных пациентов», - добавили в управлении.

    За сутки в Алматы было выявлено 526 заболевших коронавирусной инфекцией. Город находится в красной зоне по распространению коронавирусной инфекции.



    Теги:
    Здравоохранение Алматы
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