Спорткомплекс «Халык Арена» расконсервирован под ковидный госпиталь в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы спорткомплекс «Халык Арена» расконсервирован под ковидный госпиталь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Халык-Арену расконсервировали. Туда, в рамках эшелонирования МО, доставляют пациентов (с КВИ - прим.ред.) со средней степенью тяжести. На утро там было 18 человек. Такое решение принято в рамках борьбы с нераспространением коронавирусной инфекции среди населения мегаполиса», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

В спорткомплексе развернуто 1000 мест.

«Изначально, там были созданы все условия для оказания медицинской помощи больным с КВИ. Поставлено современное оборудование, койкоместа соответствуют всем требованиям лечения данных пациентов», - добавили в управлении.

За сутки в Алматы было выявлено 526 заболевших коронавирусной инфекцией. Город находится в красной зоне по распространению коронавирусной инфекции.



