Спортклуб на грант акима Сатпаева открыли начинающие предприниматели

САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ – В Сатпаеве появился спортивный клуб, где дети могут заниматься бесплатно карате, боксом и дзюдо. Открыли его молодые предприниматели и спортсмены Мади Мукатай и Аманат Муратбек. Оба тренера имеют за плечами немало побед на спортивном поприще и искренне любят своих воспитанников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я обладатель черного пояса первого дана по карате-киокушинкай-кан. Заниматься с детьми начал несколько лет назад. Люблю свое дело. Раньше у нас был маленький и неудобный зал и не хватало снаряжения. Чтобы открыть спортклуб, я прошел обучение по проекту «Бастау Бизнес» и в прошлом году участвовал в конкурсе на грант акима города. Получил миллион тенге. Затем, объединившись с другом, который тоже выиграл грант, открыли спортклуб. Приобрели татами, шлемы, лампы и другие необходимые вещи. Заниматься у нас будут более 200 мальчиков и девочек», – рассказал Мади Мукатай.

На открытии клуба аким Сатпаева Аскар Идрисов поздравил со значимым событием юных спортсменов и их родителей, а также поблагодарил тренеров за популяризацию и развитие спорта.