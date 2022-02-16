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Спортклуб на грант акима Сатпаева открыли начинающие предприниматели

16 Февраля 2022 21:03
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Спортклуб на грант акима Сатпаева открыли начинающие предприниматели

САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ – В Сатпаеве появился спортивный клуб, где дети могут заниматься бесплатно карате, боксом и дзюдо. Открыли его молодые предприниматели и спортсмены Мади Мукатай и Аманат Муратбек. Оба тренера имеют за плечами немало побед на спортивном поприще и искренне любят своих воспитанников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я обладатель черного пояса первого дана по карате-киокушинкай-кан. Заниматься с детьми начал несколько лет назад. Люблю свое дело. Раньше у нас был маленький и неудобный зал и не хватало снаряжения. Чтобы открыть спортклуб, я прошел обучение по проекту «Бастау Бизнес» и в прошлом году участвовал в конкурсе на грант акима города. Получил миллион тенге. Затем, объединившись с другом, который тоже выиграл грант, открыли спортклуб. Приобрели татами, шлемы, лампы и другие необходимые вещи. Заниматься у нас будут более 200 мальчиков и девочек», – рассказал Мади Мукатай.

На открытии клуба аким Сатпаева Аскар Идрисов поздравил со значимым событием юных спортсменов и их родителей, а также поблагодарил тренеров за популяризацию и развитие спорта.


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#Бизнес   #Карагандинская область   #Спорт   #Общество  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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