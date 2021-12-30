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Спортивный клуб для детей открылся в Караганде

30 Декабря 2021 10:46
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Спортивный клуб для детей открылся в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В центре Караганды по проекту «Карате в каждый двор» появился спортивный клуб Raiymbek Dojo. Его построили за счёт средств РОО «Всеказахстанская организация кекушинкай карате» в рамках государственной программы «Рухани жаңғыру», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Социальный проект «Карате в каждый двор» начал свою работу в 2017 году. Тогда же был открыт первый клуб на Юго-Востоке «Намыс». Этим летом в Сарани возвели комплекс «Акбарс».

«Проект подразумевает строительство минизалов в больших дворах. Благодаря этому у детей рядом с домом появляется возможность посещать спортивные секции. А это удобно и для родителей. Кроме строительства залов, мы благоустраиваем дворовую территорию, строим футбольные поля. Главное – даём возможность заниматься детям спортом», – говорит директор Карагандинского областного филиала РОО «ВОКК» Тимур Райымбеков.

Новый спортивный клуб, который открыли в одном из дворов Нуркена Абдирова, примёт около 600 маленьких карагандинцев. Два зала будут работать каждый день. Кроме карате, дети смогут заниматься танцами, гимнастикой, джиу-джитсу.

Часть секций можно будет посещать бесплатно. Это кружки от детско-юношеской спортивной школы и по проекту подушевого финансирования.

До 2025 года филиал Всеказахстанской организации кекушинкай карате планирует открыть ещё 10 дворовых клубов.


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#Карагандинская область   #Спорт   #Караганда  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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