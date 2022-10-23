Спортивный фестиваль в честь Дня Республики прошел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Во Дворце спорта им. Балуана Шолака прошел фестиваль Almaty Sport Fest. На главной арене состоялись показательные выступления спортивных секций, работающих в трех комплексах: Baluan Sholak Arena, Olimpic Arena и ABAI Arena, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Известные в стране спортсмены и тренеры провели для гостей фестиваля мастер-классы.

В спорткомплексах работают 20 секций различных направлений. В них созданы все условия для комфортного занятия спортом и проведения тренировок.

Одна из целей фестиваля – развитие спорта и увеличение желающих заниматься физкультурой и спортом независимо от индивидуальных способностей̆ и увлечений.