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Спортивный фестиваль в честь Дня Республики прошел в Алматы

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
23 Октября 2022, 20:23
Спортивный фестиваль в честь Дня Республики прошел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Во Дворце спорта им. Балуана Шолака прошел фестиваль Almaty Sport Fest. На главной арене состоялись показательные выступления спортивных секций, работающих в трех комплексах: Baluan Sholak Arena, Olimpic Arena и ABAI Arena, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Известные в стране спортсмены и тренеры провели для гостей фестиваля мастер-классы.

В спорткомплексах работают 20 секций различных направлений. В них созданы все условия для комфортного занятия спортом и проведения тренировок.

Одна из целей фестиваля – развитие спорта и увеличение желающих заниматься физкультурой и спортом независимо от индивидуальных способностей̆ и увлечений.


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