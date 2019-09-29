Спортивный фестиваль «Qyzyljar Jastar Fest» прошел в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске организаторы спортивного фестиваля «Qyzyljar Jastar Fest» посвятили его Году молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления физической культуры и спорта, фестиваль на центральной площади города был откликом на республиканский челлендж «QazaqstanJastarFest».





Акцию поддержали местные фитнес-клубы, федерация тайского бокса области и спортивные организации. Откликнулись школьники и студенты.





«Фестиваль начался с задорной разминки, в которой могли принять участие все желающие. Мастерство демонстрировали именитые гиревики нашей области и мастера армрестлинга, разминались воспитанники ДЮСШ по футболу «Кызылжар», сыграли в стритбол спортсмены ДЮСШ «Барс». Зрители смогли посмотреть показательные выступления воспитанников Федерации тайского бокса Северо-Казахстанской области. Все желающие могли сыграть в тогызкумалак и шахматы. Для любознательных организовали спортивную викторину», - рассказали в пресс-службе.





В управлении добавили, что спортивный фестиваль в новом формате проводился в Петропавловске. Возможно, он станет традиционным.















