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Спортивный фестиваль для детей с особыми потребностями проведут в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
25 Мая 2023, 14:00
Спортивный фестиваль для детей с особыми потребностями проведут в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов сообщил о запланированных мерах по популяризации здорового образа жизни среди детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следующим направлением работы является развитие спортивного потенциала детей и подростков, популяризация здорового образа жизни. Наиболее их активная доля приходится на учащихся общеобразовательных школ. В этом году министерством инициирован новый проект спортивно-молодежный фестиваль «Qazaqstan Jastar Fest». В рамках VI летней Спартакиады планируется запуск челленджа «Спортивное лето», именитые спортсмены и деятели спорта будут пропагандировать занятия спортом посредством загрузки коротких видеороликов в социальных сетях», - сказал Асхат Оралов на заседании Правительства.

Он также сообщил, что 23 июня стартует республиканская акция «Я выбираю спорт!», приуроченная к празднованию 25-летию столицы и к Международному Олимпийскому дню во всех регионах страны.

«Особое внимание уделяется детям с особенными потребностями, в данном направлении будет проведен инклюзивный спортивный фестиваль «Children Paralympic Games 2023», где примут участие «особенные» дети (от 6 до 15 лет и старше) со всех регионов страны, танцевальный конкурс среди воспитанников кружка «Инклюзивная хореография», - анонсировал министр.

«В рамках социального проекта «Саламатты болашақ» совместно с Общественным фондом «Мир равных возможностей» будут организованы бесплатные адаптивные спортивные секции. Следует отметить, что вход для детей на все спортивные мероприятия и проекты, организованные Министерством, является бесплатным», - добавил А. Оралов.


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