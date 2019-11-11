Спортивных волонтеров готовят в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Спортивное волонтерство развивается в Актобе. В рамках проекта общественного объединения «Союз инвалидов Актюбинской области» были обучены и подготовлены более 30 спортивных волонтеров из числа молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наше объединение в рамках конкурса малых грантов для развития волонтерских инициатив ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» реализует проект «СПОРТики» по обучению и практике спортивных волонтеров. 23 ноября спортивные волонтеры будут помогать участникам областного чемпионата среди инвалидов», - рассказывает координатор проекта Гульмирам Сражова.

В рамках проекта «СПОРТики» были проведены встречи с потенциальными волонтерами в вузах и ссузах Актобе, проведен отбор. Активные юноши и девушки прошли двухдневный тренинг по спортивному волонтерству. Их обучили основным понятиям спортивного волонтерства, ознакомили с паралимпийскими видами спорта.





Были сформированы 5 команд, которые во главе с капитанами в течение 10 дней будут обучаться практическим навыкам работы со спортсменами с инвалидностью, участвуя в тренировках паралимпийских видов спорта таких как настольный теннис, парапауэрлифтинг, легкая атлетика, паратаеквондо, волейбол сидя, плавание.





23 ноября в ДЮСШ №11 состоится областной чемпионат среди инвалидов.

Мероприятия проводятся совместно со спортивным клубом людей с ограниченными физическими возможностями Актюбинской области и управлением физической культуры и спорта, обществами глухих и инвалидов по зрению, парализованных граждан, средними и специальными учебными заведениями города Актобе, ДЮСШ, волонтерскими клубами и инициативными группами.



