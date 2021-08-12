Спортивные учреждения будут доступными для горожан - Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Развитие массового спорта с акцентом на детей аким столицы Алтай Кульгинов обсудил на встрече с представителями детско-юношеских спортивных школ, федераций, спортивных учреждений города. Об этом аким написал на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ».

«В нашей столице развит спортивный кластер. Из года в год открываем новые крупные спортивные сооружения, которые соответствуют международным стандартам. В городе проживает 1 млн 200 тыс. населения, треть из них - молодежь.

Согласно поручению Главы государства, массовый спорт должен быть приоритетом в развитии. Наша главная задача сделать спортивные объекты доступными для наших жителей.

Первое. Мы приняли программу «Елорда Жастары», которая включает в себя решение таких вопросов, как жильё, образование, трудоустройство и проведение досуга. Теперь же туда добавим отдельное направление - развитие массового спорта с акцентом на молодежь.

К примеру, в прошлом году мы открыли легкоатлетический спортивный комплекс, сейчас там могут заниматься только профессиональные спортсмены по 7 дисциплинам лёгкой атлетики.

В целях увеличения охвата большего количества населения, в сентябре распахнем дверь для всех желающих! То есть заниматься легкоатлетическими дисциплинами смогут все желающие! В день легкоатлетический комплекс смогут посещать 750 человек, а в месяц свыше 20 тысяч.

Второе. Главной нашей задачей является поддержка детско-юношеского спорта. Сейчас в городе работают 11 детско-юношеских спортивных школ с охватом чуть более 8 тысяч детей.

За счёт направления дополнительного финансирования планируем увеличить количество детей более чем на 50%. Также дополнительно наймем тренеров, будут стенды с информацией – где и по каким видам массового спорта сможет заниматься наша молодежь.

Следует также отметить, что в составе ДЮСШ также есть отдельное направление, которое нацелено на спортивное развитие детей с особыми потребностями. По линии инклюзии 17 спортивных дисциплин.

Третье. На системном уровне продолжим увеличивать количество дворовых клубов. Если сейчас их чуть более 30, то на первом этапе увеличим до 50. Это позволит охватить вдвое больше детей.

Четвёртое. Кроме того, в 4-х жилых массивах города - в Коктале, Ондирисе, Уркере (Ильинка) и Железнодорожном - строим общедоступные физкультурно-оздоровительные комплексы, также строим центр по настольному теннису, который популярен в Азиатских странах.

В Коктал уже завершили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. В данных спорткомплексах горожане могут совершенно бесплатно заниматься различными видами спорта и укреплять свое здоровье.

Пятое. В рамках мастер-плана «Нур-Султан - комфортный город» за последние два года количество благоустроенных дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары) составляет 400!

Данные общественные места включают в себя спортивную инфраструктуру: футбол, волейбол, баскетбол, стрит-воркаут, велодорожки и др.

Таким образом, по поручению Президента спортивную инфраструктуру развиваем с акцентом не на профессиональные клубы, а на оказание максимальной поддержки массовым видам спорта. Приобщение к спорту благоприятно скажется на здоровье горожан!» - написал аким столицы.

Фото: Александр Куприенко