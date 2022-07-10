10 Июля 2022 18:45

Спортивные состязания в честь Курбан айта прошли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на территории столичной мечети «Хазрет Султан» управлением спорта города в честь праздника Курбан айт организованы состязания по национальным игровым видам спорта среди прихожан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

«Священный Курбан айт – великий праздник для мусульман. Слово Айт происходит от слова «әл-ғиду» и означает праздник и радость. В священный день Курбан айт мусульмане совершают айт намаз, делают жертвоприношение, поздравляют других с праздником, совершают добрые дела. Важно дарить людям радостное настроение», - отметил Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.

Затем председатель Духовного управления мусульман Казахстана стал зрителем спортивных состязаний по асык ату, арқан тартыс, армрестлингу и гиревому спорту, которые проводились во дворе мечети.

Также он отведал угощения в юрте, где специально накрыли стол и благословил пришедших гостей.

«Основная цель спортивного мероприятия, организованного специально к празднику Курбан айт – пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди прихожан мечети. Вместе с тем, для тех, кто находится на пути нетрадиционных течений ислама, необходимо показать положительный путь благородной религии», - отметили организаторы.

Курбан айт – один из самых важных мусульманских праздников, который отмечается на 70-й день после окончания поста. В этом году Курбан айт начался 9 июля и продлится три дня.

В завершение мероприятия победителям праздника были вручены благодарственные письма и памятные подарки.