Спортивные секции станут бесплатными для трех тысяч ребятишек СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в 27-ми детско-юношеских спортивных школах обучаются 13 тысяч детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима области, за счет государственного спортивного заказа бесплатными секциями планируют охватить три тысячи ребятишек, которые сейчас посещают их на платной основе. Ранее в областном акимате сообщали , что бесплатными будут секции по футболу, теннису, боксу, художественной гимнастике, каратэ, плаванию, таэквондо, спортивным танцам и шахматам.

По всей области функционируют три тысячи спортивных объектов.

«За последний год в райцентрах открыли два современных физкультурно-оздоровительных комплекса. Продолжается строительство еще пяти ФОКов. Прошлой зимой ввели в эксплуатацию три хоккейных корта в районах. До конца года откроются еще два хоккейных комплекса. Началось строительство общежития для школы-интернат-колледжа, где обучаются одаренные юные спортсмены», - проинформировали в пресс-службе.

Ранее нашему агентству о перспективах развития детского спорта рассказал руководитель управления физической культуры и спорта Сергей Мелехов.



