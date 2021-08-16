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Спортивные секции станут бесплатными для трех тысяч ребятишек СКО

16 Августа 2021 16:05
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Спортивные секции станут бесплатными для трех тысяч ребятишек СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в 27-ми детско-юношеских спортивных школах обучаются 13 тысяч детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы акима области, за счет государственного спортивного заказа бесплатными секциями планируют охватить три тысячи ребятишек, которые сейчас посещают их на платной основе. Ранее в областном акимате сообщали , что бесплатными будут секции по футболу, теннису, боксу, художественной гимнастике, каратэ, плаванию, таэквондо, спортивным танцам и шахматам.

По всей области функционируют три тысячи спортивных объектов.

«За последний год в райцентрах открыли два современных физкультурно-оздоровительных комплекса. Продолжается строительство еще пяти ФОКов. Прошлой зимой ввели в эксплуатацию три хоккейных корта в районах. До конца года откроются еще два хоккейных комплекса. Началось строительство общежития для школы-интернат-колледжа, где обучаются одаренные юные спортсмены», - проинформировали в пресс-службе.

Ранее нашему агентству о перспективах развития детского спорта рассказал руководитель управления физической культуры и спорта Сергей Мелехов.



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#Северо-Казахстанская область   #Спорт  
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Автор:

Олеся Жуковень

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