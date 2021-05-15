Спортивные секции станут бесплатными для детей в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с мая начнут реализовывать государственный спортивный и творческий заказ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Иными словами, секции и кружки будут бесплатными для детей в возрасте от 4-х до 17-ти лет.

На заседании акимата руководитель управления физической культуры и спорта Сергей Мелехов рассказал, что подушевое финансирование творческих кружков спортивных секций для детей и подростков позволит дополнительно охватить 1030 детей. В том числе 62 ребенка с ограниченными возможностями.

Бесплатными будут секции по футболу, теннису, боксу, художественной гимнастике, каратэ, плаванию, таэквондо, спортивным танцам и шахматам.

«Спорт становится с каждым годом более привлекательным для детей и молодежи. Дети должны больше находиться в спортивных залах. Думаю, никто из родителей против не будет. А то сидят целыми днями за гаджетами», – сказал аким области Кумар Аксакалов.



