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    12:30, 15 Май 2021 | GMT +6

    Спортивные секции станут бесплатными для детей в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с мая начнут реализовывать государственный спортивный и творческий заказ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Иными словами, секции и кружки будут бесплатными для детей в возрасте от 4-х до 17-ти лет.

    На заседании акимата руководитель управления физической культуры и спорта Сергей Мелехов рассказал, что подушевое финансирование творческих кружков спортивных секций для детей и подростков позволит дополнительно охватить 1030 детей. В том числе 62 ребенка с ограниченными возможностями.

    Бесплатными будут секции по футболу, теннису, боксу, художественной гимнастике, каратэ, плаванию, таэквондо, спортивным танцам и шахматам.

    «Спорт становится с каждым годом более привлекательным для детей и молодежи. Дети должны больше находиться в спортивных залах. Думаю, никто из родителей против не будет. А то сидят целыми днями за гаджетами», – сказал аким области Кумар Аксакалов.



    Теги:
    Спорт Северо-Казахстанская область
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