Спортивные площадки открыли в Таразе ко Дню города

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Торжественное открытие новой спортивной площадки состоялось в Таразе, в жилом массиве «Арай-2», в рамках празднования 30-летия Независимости РК и Дня города Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима города Тараза, новый универсальный спортивный и игровой комплекс построен для жителей областного центра всех возрастов. Проект осуществлен Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» АО «Самрук-Казына» в рамках программы «Менің Елім».

На 1 700 квадратных метрах новой спортивной площадки расположились мини-футбольное поле с искусственным покрытием, уличные тренажеры и качели, детская игровая площадка с горками и песком. По периметру площадки установлены скамейки и урны.

Для обеспечения безопасности площадок и сохранения их функциональности объект будет передан на баланс местных исполнительных органов.

На церемонии открытия площадки присутствовали аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев и представители Фонда Samruk-Kazyna Trust.

«Сегодня мы все являемся свидетелями открытия спортивной площадки, которая возведена во дворах жилых домов №1 и 2 микрорайона «Арай-2». С каждым годом страна уделяет все большее внимание развитию массового спорта. В этом направлении построено немалое количество спортивных объектов. Всё это непосредственно способствует развитию конкурентоспособной и здоровой нации. Первый Президент Елбасы Нурсултан Назарбаев сделал развитие массового вида спорта в Казахстане одним из стратегических приоритетов нашего государства», - сказал глава региона.

В регионе уделяется большое внимание развитию массового спорта среди населения, укрепляется материально-техническая база спортивных школ и центров, строятся новые спортивные объекты, растет число граждан, занимающихся физической культурой, отметил он.

Затем состоялся турнир по футболу среди детей 2015 - 2016 годов рождения. Победителей и призеров турнира наградили кубками, дипломами, медалями и памятными призами отдела физической культуры и спорта акимата города Тараза.

Представители Фонда «Samruk-KazynaTrust» отмечают, что площадки устанавливаются в целях пропаганды здорового образа жизни и развития детского массового спорта, обеспечения жителей городов и поселков современной спортивной инфраструктурой.

«Фонд «Samruk-KazynaTrust» от лица всей группы компаний АО «Самрук-Қазына» открыл четыре такие площадки в Жамбылской области – в жилом массиве «Арай-2», микрорайоне «Каратау», в Байзакском и Кордайском районах», - сказал официальный представитель Фонда «Samruk-KazynaTrust» Мирас Иргебаев.

Как отметили в пресс-службе акима Жамбылской области, в этом году в областном центре в рамках проекта «Таразға тарту» введено в эксплуатацию 14 спортивных площадок, что создает благоприятные условия для систематических занятий спортом и досуга детей и молодежи.

В этот же день по проекту «Таразға тарту» при поддержке благотворительного фонда «Сәби» по улице С. Сейфуллина открылась детская игровая площадка общей площадью 1 500 квадратных метров. Этот игровой комплекс для детей оснащен гимнастическими, спортивными и игровыми сооружениями, аттракционами, качелями, каруселями и горками. Стоимость проекта - более 44,5 миллиона тенге.

Основатель и президент благотворительного фонда «Сәби» Асель Тасмагамбетова отметила, что фондом в рамках программы «Спорт - денсаулық – жетістіктер» в 14 регионах Казахстана за 20 лет было построено и отремонтировано 48 спортивных объектов. Было решено, что на пустующей территории рядом с новым игровым комплексом фонд «Сәби» построит еще один комплекс.