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Спортивные площадки должны быть доступны для всего населения – Гульмира Исимбаева

24 Февраля 2020 10:51
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Спортивные площадки должны быть доступны для всего населения – Гульмира Исимбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На каждую тысячу человек нужно 80 кв. метров спортивных площадок. Об этом заявила вице-спикер Мажилиса Парламента РК Гульмира Исимбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Более 80 спорткомплексов планируют построить в Казахстане в ближайшие два года.

«Спортивные площадки должны быть доступны для всего населения. На сегодняшний день в стране действует более 30 тысяч спортивных сооружений. В соответствии с государственными нормативами в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, утвержденными приказом Министерства национальной экономики РК от 2014 года, в стране должно быть 80 квадратных метров спортивных площадок на каждую тысячу человек. Но на сегодняшний день в стране на тысячу человек приходится 47 квадратных метров спортивных площадок. Это в два раза ниже уровня, установленного государственным нормативом», - заявила Гульмира Исимбаева на Правительственном часе в Мажилисе.

Она напомнила, что в октябре 2018 года в Послании Главы государства особое внимание было уделено вопросам развития физической культуры и спорта, доступности спортивной инфраструктуры для населения. В этом плане было дано поручение построить не менее 100 физкультурно-оздоровительных комплексов, а также эффективно использовать действующие спортивные сооружения.

«В прошлом году в рамках вышеназванного Послания Главы государства Правительством построено 13 физкультурно-оздоровительных комплексов. В этом году и в следующем году планируется построить еще 87 таких комплексов», - заключила Г. Исимбаева.


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Ключевые слова: Правительство РК, Мажилис, Спорт,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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