Спортивные объекты появляются в Таразе в рамках проекта «Таразға тарту»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе появляются всё новые объекты, строительство которых ведется в рамках проекта «Таразға тарту», формирующего комфортную городскую среду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в рамках проекта «Таразға тарту» («Подарок Таразу») к 30-летию Независимости страны благоустраиваются и модернизируются парки и скверы в областном центре. Проект реализуется на деньги, привлеченные спонсорами, без затрат из бюджета. Свой вклад вносят и депутаты областного маслихата, и предприниматели. Контроль за ходом работ на закрепленных участках возложен на отраслевые управления и районные акиматы.

В рамках проекта «Таразға тарту» открылся сквер возле жилого дома №52 в микрорайоне №8 «Алатау» по улице Братская. Этот участок закреплен за акиматом Шуского района.

В новом сквере выложены пешеходные дорожки, разбиты клумбы, налажена система полива, установлены лампы освещения, скамейки, урны. Построена игровая площадка, которая будет передана на баланс отдела физической культуры и спорта акимата города Тараза. Для любителей стрит воркаута есть отдельная площадка.

Отметим, что благодаря проекту «Таразға тарту» в областном центре появились благоустроенные парки и скверы. Для детей построены современные игровые площадки из безопасных материалов.

Жители рады, что и у них во дворе появилась многофункциональная площадка.

«Все наши дети с удовольствием проводят досуг на площадке. Играть детям и заниматься взрослым здесь одно удовольствие», - говорит пенсионер Нагызбек Бейсембеков.

Три областных управления - культуры, по развитию языков и туризма - отвечали за благоустройство сквера возле многоэтажных домов по проспекту Абая. Здесь установлены фонари, скамейки, урны, арычные лотки, уложено дорожное покрытие, разбит газон, построена большая спортивная площадка. Здесь же Сарысуский район благоустраивает сквер, обустроена спортивная и детская игровые площадки. Меркенцы на участке возле многоэтажного дома по проспекту Абая установили малые архитектурные формы.

Мойынкумский и Жамбылский районы закреплены на участках в микрорайонах по улице Сейфуллина. Отличительная особенность этих скверов в их национальном колорите. Территорию возле многоэтажных домов по улице Казыбек би облагородили таласцы. Они провели ремонт фасадов, украсили стены муралами, обустроили детские игровую и спортивную площадки, пешеходную дорожку, установили скамейки, урны, отремонтировали арычные лотки.

Представители Жуалынского района, после завершения работ в сквере по улице Казыбек би, позаботились об облицовке фасадов домов. Оборудование для детской игровой площадки сделали жуалынские мастера - беседки, элементы для детских площадок выполнены из хороших материалов, что обеспечит им долговечность и практичность. Акимат Рыскуловского района благоустроил сквер по улице Каратая Турысова. На территории соседнего дома управление природных ресурсов и регулирования природопользования и департамент экологии благоустроили и украсили сквер малыми архитектурными формами.

Горожане благодарят руководство области и всех, кто причастен к проекту «Таразға тарту».

В этом году по проекту «Таразға тарту» планируется охватить благоустройством 42 объекта. Пять из них были сданы в конце июня. Реконструирована универсальная спортивная площадка по улице Жаугаш батыра. Таласский район благоустраивает сквер в центре по улице Казыбек би. Кордайский и Шуский районы ведут работы по реконструкции искусственного озера и амфитеатра в парке Первого Президента Республики Казахстан.



