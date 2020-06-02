Спортивные объекты могут открыть – Айжан Есмагамбетова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спортивные объекты могут открыть, но только для тренировок. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Открытие спортивных объектов без зрителей - для проведения тренировок - возможно, если в течение недели уровень заболеваемости будет не более 5%. По проведению зрелищных, культуро-массовых мероприятий - пока эти мероприятия запрещены, потому что уровень заболеваемости, который мы сегодня имеем, не позволяет снять полностью ограничения», - сказала Айжан Есмагамбетова во время онлайн-брифинга в Минздраве.

По ее словам, требования предъявляются и к открытию бассейнов.

«На сегодня на каждого человека, который находится в бассейне, должно быть не менее 5 кв. м. Это обеспечивает соцдистанцию между плавающими. В зависимости от площади бассейна будет регулироваться численность. Чтобы обеспечить это правило, людей будут запускать партиями», - отметила врач.

«В аквапарках и на пляжах обеспечить социальную дистанцию довольно сложно, но в то же мы предъявляем требование, чтобы шезлонги, пляжное оборудование расставлялось так, чтобы соблюдать требование по 1,4 дистанции между отдыхающими. И в зависимости от площади пляжа, будет и зависеть количество лиц, которые будут допускаться на пляж, то есть это количество будет постоянно контролироваться», - заключила А. Есмагамбетова.